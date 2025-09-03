Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νέο μηχανογραφικό καλούνται να υποβάλουν οι πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών - Real.gr

Quantcast
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νέο μηχανογραφικό καλούνται να υποβάλουν οι πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών
15:30, 03/09/2025
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα 11:00) έως και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (έως τις 23:59), όσοι δικαιούχοι υποψήφιοι/πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβάλουν νέο μηχανογραφικό δελτίο, για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko->tempi.it.minedu.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

