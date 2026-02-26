Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στην τηλεδικοίκηση της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Real.gr

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το περιστατικό που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (26/2) σε καταγγέλλοντας πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, κάνοντας και ειδική μνεία στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, το οποίο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας.

«Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύτσημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», είπε ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.