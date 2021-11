Εισήγηση Επιτροπής: Tι μέτρα παίρνει η Ελλάδα - Ειδική άδεια, τριπλό PCR και καραντίνα για ταξιδιώτες από νότια Αφρική

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες από τη Νότια Αφρική, το Λεσότο, την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια και το Εσουατίνι θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μόνο για σοβαρούς λόγους και με ειδική άδεια από τις κατά τόπους πρεσβείες.

Παράλληλα, υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να υποβληθούν σε τριπλό PCR: ένα πριν ταξιδέψουν, ένα με την άφιξή τους στην Ελλάδα και ένα ενώ θα βρίσκονται σε δεκαήμερη καραντίνα.

Ωστόσο για τους Έλληνες που επιστρέφουν στη χώρα μας από τις εν λόγω περιοχές δεν απαιτείται ειδική άδεια αλλά η αυστηρή τήρηση των τριών μέτρων (πιστοποιητικό εμβολιασμού, 3 PCR και 10ημερη καραντίνα).

Κομισιόν: Προτείνει να σταματήσουν τα ταξίδια από χώρες της νότιας Αφρικής

Την ανάγκη η Ευρώπη να δράσει πολύ «γρήγορα, αποφασιστικά και ενωμένα» απέναντι στη νέα μετάλλαξη της Covid-19 που εμφανίστηκε στις χώρες της νότιας περιοχής της Αφρικής, υπογράμμισε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δήλωσή της από τις Βρυξέλλες.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα νέα σχετικά με τη νέα εξαιρετικά μεταλλαγμένη παραλλαγή της Covid-19. Γνωρίζουμε ότι οι μεταλλάξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνιση και εξάπλωση ακόμη περισσότερων ανησυχητικών παραλλαγών του ιού που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν παγκοσμίως μέσα σε λίγους μήνες. Είναι πλέον σημαντικό όλοι εμείς στην Ευρώπη να δράσουμε πολύ γρήγορα αποφασιστικά και ενωμένοι», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα στα κράτη-μέλη να ενεργοποιήσουν το φρένο έκτακτης ανάγκης ώστε να σταματήσουν τα ταξίδια από χώρες της νότιας Αφρικής και από άλλες χώρες που επηρεάζονται, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νέας παραλλαγής. «Όλα τα αεροπορικά ταξίδια προς αυτές τις χώρες θα πρέπει να ανασταλούν έως ότου κατανοήσουμε ξεκάθαρα την επικινδυνότητα αυτής της νέας παραλλαγής. Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από αυτές τις περιοχές θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες καραντίνας», ανέφερε.

Εξάλλου, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι μίλησε σήμερα με επιστήμονες και κατασκευαστές εμβολίων, οι οποίοι όπως είπε υποστηρίζουν πλήρως αυτά τα προληπτικά μέτρα για να σταματήσει η διάδοση της νέας παραλλαγής. Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε επίσης όλους τους πολίτες να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της πανδημίας. «Σας παρακαλούμε να εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατό εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα και να ακολουθήσετε τους κανόνες για να προστατευθείτε. Οι ενισχυτικές δόσεις παρέχουν ακόμη καλύτερη προστασία, γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πρέπει να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να προστατευτούν μέσω του εμβολιασμού», τόνισε.

Τέλος, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να τηρούνται όλα τα (μάσκα, κοινωνικές αποστάσεις..) που βοηθούν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού. «Είναι σημαντικό γιατί μας βοηθάει να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο. Ώρα για περισσότερους εμβολιασμούς και αναμνηστικά εμβόλια», τόνισε και σημείωσε ότι η σύμβαση της ΕΕ με τους κατασκευαστές εμβολίων λέει ότι το εμβόλιο πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα σε νέες μεταλλάξεις.

