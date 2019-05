Έκαναν τραγούδι το... φαινόμενο Airbnb στην Κρήτη!

Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν την αγωνία ενός μουσικού να βρει σπίτι να ενοικιάσει και τα ... ευτράπελα αυτής της αναζήτησης!

Πηγή: cretalive.gr

Το χιούμορ και την τέχνη τους επιστράτευσαν τέσσερις μουσικοί που με φόντο τα Χανιά τραγούδησαν την δυσκολία τους να βρουν σπίτι να ενοικιάσουν εξ αιτίας του φαινόμενου ... Airbnb! Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν την αγωνία ενός μουσικού να βρει σπίτι να ενοικιάσει και τα ... ευτράπελα αυτής της αναζήτησης!

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Άνοιξα τα "χανιώτικα" να δω τις αγγελίες από συνήθεια πιο πολύ παρά από προσδοκίες

Βουρκώσανε τα μάτια μου "νοικιάζεται δυάρι" ένιωσα σαν να έπιασα στο λόττο το εξάρι

Άρχισα να τηλεφωνώ γεμάτος αγωνία η ανάμνηση της έξωσης μου έφερνε μανία

Με τα πολλά απάντησε, μου είπε έλα στις 5 έφτασα στην οντισιόν με άλλους 15

40 τετραγωνικά και στο ταβάνι μούχλα στην κρεβατοκάμαρα χολέρα και πανούκλα

Τη ρώτησα για την τιμή, μου είπε 400 τέσσερα ενοίκια μπροστά, συμβόλαιο 200

Ρωτάει τι επαγγέλλεστε, της λέω μουσικός

με κοίταξε σαν βδέλυγμα, σαν να μαι ποντικός

"μα πόσο θράσος έχετε, αναιδέστατο αγόρι το σπίτι αυτό το θέλουνε γιατροί και δικηγόροι"

Ξένε, αν ήρθες για πολύ, καλύτερα να φύγεις, σπίτι δεν πρόκειται να βρεις, μάταια μην πασχίζεις

Μ' αν είσαι τουρίστας με παρά, welcome to Chania famous hospitality, old port και τσικουδιά.

Σ' ένα παγκάκι στέκομαι "to be or not to be" μα κι από κει με διώχνουνε "θα γίνει ερbnb".

Έπαιξαν οι μουσικοί: Δημήτρης Μακρέας: Μπουζούκι, τραγούδι

Δώρα Μαργαρίτη: Ταμπουρέλο, τραγούδι

Ηλίας Μπόικος: Κιθάρα, τραγούδι

Έλσα Στουρνάρα: Ακορντεόν, τραγούδι