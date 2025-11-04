Aιματοκύλισμα στα Βορίζια: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών - Παρατείνεται το κλείσιμο των σχολείων - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό και ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλη έρευνα η αστυνομία κάνει και για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου.

Παρατείνεται το κλείσιμο των σχολείων

Παρατείνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας το κλείσιμο των σχολείων στα Βορίζια ,με απόφαση του δημάρχου Φαιστού Γρήγορη Νικολιδάκη.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, τα σχολεία στο γειτονικό χωριό Ζαρός και συγκεκριμένα το δημοτικό και το γυμνάσιο τα οποία δεν άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα όπως και στα Βορίζια για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού επισημαίνονται τα εξής: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».

Η τελευταία πράξη του δράματος στα Βορίζια

Κηδεύτηκε στον Αλικιανό Χανίων η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν μεταξύ τους προβλήματα και διαφορές.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Συγκλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα… Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους… Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου”.