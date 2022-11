ΕΚΚ: Ελληνικές ταινίες και διεθνείς παραγωγές με Έλληνες συμπαραγωγούς στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ταλίν

Η ταινία «'Ακουσέ με» της Μαρία Ντούζα διεκδικεί βραβείο στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ταλίν, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 27 Νοεμβρίου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη σημαντική αυτή διοργάνωση της Βαλτικής.

Επίσης, δύο ταινίες διεθνούς παραγωγής, με Έλληνες συμπαραγωγούς, καθώς και τέσσερις ταινίες μικρού μήκους κάνουν την ελληνική κινηματογραφική παρουσία στην πρωτεύουσα της Εσθονίας ιδιαίτερα αισθητή.

Το «'Ακουσέ με», που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα Youth Competition, είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Μ. Ντούζα με παραγωγό τον Μιχάλη Σαραντινό (Steficon) και συμπαραγωγό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δύο ακόμη ταινίες, που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του επιλεκτικού Μειοψηφικού Προγράμματος Συμπαραγωγών του συμμετέχουν στο φεστιβάλ: το «A Cup of Coffee and New Shoes On» του Gentian Koci, με συμπαραγωγό την ελληνική εταιρεία Graal, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, ενώ το «Burning Days» του Emin Alper, στο οποίο συμπαραγωγός είναι ο Γιώργος Τσούργιαννης της εταιρείας Horsefly Films, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα Best of Fest.

Οι τέσσερις μικρού μήκους ταινίες που συμμετέχουν φέτος στο φεστιβάλ επιβεβαιώνουν τον δυναμισμό και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των νέων δημιουργών μας διεθνώς, επισημαίνει η ανακοίνωση του ΕΚΚ.

Πρόκειται για το «Airhostess -737» του Θανάση Νεοφώτιστου (που έχει χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό Πρόγραμμα Covid -19) που διεκδικεί βραβείο στο πρόγραμμα Shorts Competition, ενώ στο πρόγραμμα Shorts Alternatives προβάλλονται οι ταινίες «Μάγμα» της Ιωάννας Πετειναράκη, «Horsepower» του Σπύρου Σκανδαλού, «Αγκάθι» του Αλέξη Σταματιάδη.

«Το ΕΚΚ βρίσκεται στο Ταλίν στηρίζοντας μέσω της Hellas Film τους Έλληνες δημιουργούς και παραγωγούς στην προώθηση του έργου τους, αλλά και τη δικτύωσή τους με την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κοινότητα. Σημειωτέον δε ότι η συμμετοχή της Hellas Film στο Industry@Tallinn & Baltic Event 2022 αποσκoπεί στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδος σε διεθνείς δράσεις και εκδηλώσεις που καταδεικνύουν δυνατότητες και ορίζοντες που ανοίγονται για την κινηματογραφία μας και τον οπτικοακουστικό μας τομέα» καταλήγει η ανακοίνωση.