Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Έκλεισαν οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη.

Συνολικά 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων εξελέγησαν από τον α΄ γύρο των χθεσινών εκλογών στους 63 Συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 28 εξ αυτών έλαβαν το 100% των ψήφων, καθώς ήταν μοναδικοί υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια.

Σε 9 Δικηγορικούς Συλλόγους η διαδικασία θα συνεχιστεί με επαναληπτικές εκλογές, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους – Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα, όπου οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές για δεύτερη ημέρα. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ, οπότε και θα κριθεί εάν οι υποψήφιοι θα οδηγηθούν σε β΄ γύρο την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου, ή αν θα υπάρξει εκλογή από τον α΄ γύρο.