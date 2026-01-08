Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες - Real.gr

Quantcast
Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες
Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

11:25, 08/01/2026
Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

