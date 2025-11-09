Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες - Real.gr

Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, επικαλούμενο οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα και ο λόγος ήταν για να κάνουν κόντρες!

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα, αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες, όπως κατήγγειλε στο evima.gr ο οδηγός, άνοιξαν τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.