Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες - Real.gr
Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

16:58, 09/11/2025
Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, επικαλούμενο οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα και ο λόγος ήταν για να κάνουν κόντρες!

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα, αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες, όπως κατήγγειλε στο evima.gr ο οδηγός, άνοιξαν τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

