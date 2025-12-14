Έκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες – Αποκλεισμός έως τις 10 το βράδυ - Real.gr

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε συνοριακούς σταθμούς και σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, διακόπτοντας κατά διαστήματα την κυκλοφορία των οχημάτων. Σε εξέλιξη είναι οι γενικές συνελεύσεις των οργανώσεών τους και όπως διαμηνύουν η περαιτέρω στάση τους θα καθοριστεί από τις απαντήσεις που θα λάβουν στα αιτήματα που έθεσαν προς τον πρωθυπουργό.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδα- Βόρειας Μακεδονίας, αυτή την ώρα δεν γίνεται διέλευση των οχημάτων και ο αποκλεισμός αναμένεται να αρθεί μετά τις 10 το βράδυ, ώστε να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ