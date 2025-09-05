Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ οι αγροτοκτηνοτρόφοι - BINTEO-ΦΩΤΟ - Real.gr

Στο κλείσιμο του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, προχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου που πραγματοποιούν κινητοποίηση.

Στέλνοντας μήνυμα ότι άδικα στοχοποιούνται οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι με επίκεντρο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσαν ότι θα πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα των πληρωμών τους και να λύσει μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και που -όπως τονίζουν- απειλούν τον πρωτογενή τομέα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραμείνουν επ’ αόριστον πάνω στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, κρατώντας τα δύο ρεύματα κλειστά, αναμένοντας -όπως λένε- απαντήσεις και δεσμεύσεις στα αιτήματά τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στην ΔΕΘ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκος ζήτησε συγνώμη από το κοινό που ταλαιπωρείται ήδη λόγω του κλεισίματος του ΒΟΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στα αιτήματα που έχουν θέσει και για τα οποία ζητούν λύσεις είναι το τεράστιο κόστος παραγωγής, η καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο έχουν καθυστερήσει, η μείωση του ΦΠΑ και οι δασικοί χάρτες

. Σε σχετικό υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό τις προηγούμενες ημέρες, ανέφεραν ότι θα πρέπει «να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους» ενώ ζήτησαν από τον κ. Μητσοτάκη «να διασφαλίσει τις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα τεχνικής λύσης, να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος και να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπ’όψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας».

Εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, αναμένεται να υποβάλουν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφέρεια.

