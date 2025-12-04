Quantcast
Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας - Real.gr
real player

Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας

13:34, 04/12/2025
Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

14:42 04/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

11:49 04/12
Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

12:47 04/12
«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

12:22 04/12
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

11:35 04/12
Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

13:25 04/12
Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

11:49 04/12
Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

11:02 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved