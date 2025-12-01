Quantcast
Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων: Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από τον α' γύρο - Real.gr
Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων: Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από τον α' γύρο

17:15, 01/12/2025
Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων: Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από τον α’ γύρο

Συνολικά 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων εξελέγησαν από τον α΄ γύρο των χθεσινών εκλογών στους 63 Συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 28 εξ αυτών έλαβαν το 100% των ψήφων, καθώς ήταν μοναδικοί υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια.
της Άννας Κανδύλη
Σε 9 Δικηγορικούς Συλλόγους η διαδικασία θα συνεχιστεί με επαναληπτικές εκλογές, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους — Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά — η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα, όπου οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές για δεύτερη ημέρα. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ, οπότε και θα κριθεί εάν οι υποψήφιοι θα οδηγηθούν σε β΄ γύρο την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου, ή αν θα υπάρξει εκλογή από τον α΄ γύρο.
Ειδικότερα, από τον ά γύρο εξελέγησαν:
1.    Αγρινίου:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)
2.  Αλεξανδρούπολης:ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%.
3.     Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)
4.     Άμφισσας:  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)
5.     Άρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)
6.     Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ  (53,33%)
7.     Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ)ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)
8.     Ιωαννίνων:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ  (100%)
9.   Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)
10. Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ(100%)
11. Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΟΥΛΙΟΣ (100%)
12. Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)
13. Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΑΛΑΝΟΣ (100%)
14. Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)
15. Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)
16. Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)
17. Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)
18. Γιαννιτσών:  ΧΡΗΣΤΟΣΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)
19. Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)
20. Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)
21. Καλαμάτας:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)
22. Καρδίτσας:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)
23. Καστοριάς:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)
24. Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)
25. Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)
26. Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ   (81,71%)
27. Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)
28. Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)
29. Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)
30. Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)
31. Λασιθίου: ΣΟΦΙΑΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)
32. Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)
33. Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)
34. Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΪΣΙΟΣ (100%)
35. Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)
36. Νάξου:  ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)
37. Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)
38. Ορεστιάδας:  ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)
39. Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)
40. Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)
41. Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)
42. Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)
43. Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)
44. Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)
45. Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΙΦΛΗΣ (56,32)
46. Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)
47. Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)
48. Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)
49. Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΚΙΚΑΣ (100%)
50. Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)
51. Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)
Δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή στους Δικηγορικούς Συλλόγους :
Αιγίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ 35,71% – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 35,71%
Θήβας:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 36,62% – ΣΩΤΗΡΙΑ  ΜΑΝΑΡΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ 35,21%
Κατερίνης: ΑΣΗΜΙΝΑ  ΣΤΡΙΜΠΑ 42,37%- ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 41,10%
Κορίνθου: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 39,58%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ 34,03%
Λάρισας: ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ 47,46%- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 30,51%
Ναυπλίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ  40,87%- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 25,48%
Πάτρας: ΘΕΟΦΑΝΗΣΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  31,30%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΤΑΞΑΣ  21,91%
Ρόδου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ 42,12%- ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ  41,87%
Χανιών: ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ 46,53%- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ  28,03%
Σημειώνεται ότι στους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου  τα πρόσωπα εκλέχτηκαν για πρώτη φορά ως πρόεδροι, καθώς οι απερχόμενοι δεν έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα.
Στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χαλκιδικής επίσης επικράτησαν νέοι πρόεδροι, καθώς οι  προηγούμενοι που είχαν θέσεις και πάλι υποψηφιότητα, ηττήθηκαν.

