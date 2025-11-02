Εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους: Στις 30 Νοεμβρίου ανοίγουν οι κάλπες - Οι υποψήφιοι στον ΔΣΑ - Real.gr

Στις 30 Νοεμβρίου 2025 ανοίγουν οι κάλπες στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, προκειμένου 46.878 δικηγόροι να εκλέξουν νέες διοικήσεις τετραετούς θητείας.

της Άννας Κανδύλη

Στους τρεις μεγάλους Συλλόγους (Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά) η διαδικασία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ενώ στους υπόλοιπους όπου απαιτηθεί δεύτερος γύρος, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον μεγαλύτερο της χώρας με 24.694 μέλη, η εκλογική μάχη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας συμπληρώσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δύο θητειών. Μέχρι στιγμής ο κ. Βερβεσός δεν έχει δηλώσει στήριξη σε κάποιον από τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί

Από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατέρχεται υποψήφιος πρόεδρος χωρίς ενιαίο συνδυασμό, αλλά με την υποστήριξη δύο λιστών των 24 υποψηφίων συμβούλων, της «Δράσης» και της «Στην Πράξη».

Στο πλευρό του έχει δηλώσει και ο Ιωάννης Δεληγεώργης, με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», επίσης χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Από τον ίδιο πολιτικό χώρο προέρχεται και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος ως υποψήφιος πρόεδρος ενώ παράλληλα έχει τον συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο: «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Από το ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος πρόεδρος είναι ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, επικεφαλής του σχήματος «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο – ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», με στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην ίδια πολιτική κατεύθυνση κινείται και ο Θωμάς Καμενόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά ως επικεφαλής του συνδυασμού «Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων

ΔΣΑ».

Χωρίς υποψήφιο πρόεδρο κατεβαίνουν οι Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριστής, Γιάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, και είχαν εκλεγεί, όπως: «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».

Από τον χώρο της Αριστεράς, συμμετέχει ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με την «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή», ενώ ο Αντώνης Αναστασιώτης του ΚΚΕ συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».

Στις εκλογές συμμετέχει και ο Θέμης Σοφός, με τον συνδυασμό «Εργατικοί», καθώς και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος, με στήριξη από κύκλους ΠΑΣΟΚ–ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ΝΔ.

Ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε εκλεγεί πρώτος σε ψήφους στις προηγούμενες εκλογές (2021) με το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» του Δημήτρη Βερβεσού, συγκεντρώνοντας 1.236 σταυρούς.

Τι δείχνουν τα γκάλοπ

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου προηγείται ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με 31,3%, ακολουθούμενος από τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο με 24,8% και τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο με 22,3%.

Ακολουθούν οι Αθ. Καμπαγιάννης (16,5%), Μ. Καλαντζόπουλος (16,3%), Θ. Καμενόπουλος (14,8%) και Θ. Σοφός (13,5%).

Στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου, το γκάλοπ δείχνει οριακή αναμέτρηση: