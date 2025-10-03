Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα: Κατήγγειλε ότι την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα αφού την προσπέρασε παράνομα

Μήνυση σε βάρος διανομέα που, όπως υποστηρίζει, της επιτέθηκε λεκτικά, την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στην κόρη της, κατέθεσε εκπαιδευτικός.

Όπως είπε η ίδια στον ΑΝΤ1, ο διανομέας την προσπέρασε παράνομα, εν συνεχεία ακινητοποίησε το μηχανάκι του και της επιτέθηκε λεκτικά με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντάς της: «Αφού είσαι και γυναίκα…».

Η ίδια ανέφερε ότι ο διανομέας την έβρισε και στη συνέχεια την έφτυσε στο πρόσωπο μπροστά στην ανήλικη κόρη της, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο της.

«Του είπα θα φωνάξω την αστυνομία», δήλωσε, εξηγώντας ότι προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της.