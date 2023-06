Εκπαίδευση και εγγυημένη προσφορά εργασίας στη νέα πρότυπη ακαδημία HotelBrain Academy

Ο Όμιλος HotelBrain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός Όμιλος στην Ελλάδα, καινοτομεί ιδρύοντας την πρότυπη ακαδημία HotelBrain Academy.

Ο Όμιλος HotelBrain, ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός Όμιλος στην Ελλάδα, με συνολικά 95 ξενοδοχεία σε 39 ελληνικούς προορισμούς, ανέλαβε πρόσφατα την πρωτοβουλία ίδρυσης της πρότυπης Ακαδημίας και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) HotelBrain Academy με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων και την απορρόφηση νέων ταλέντων.

Αναλυτικότερα σκοπός της Ακαδημίας είναι να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο των ξενοδοχείων, του τουρισμού και της γαστρονομίας, σε απόφοιτους Λυκείου αλλά και σε εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου, και παράλληλα να εξασφαλίσει στους απόφοιτους εγγυημένη προσφορά εργασίας στα ξενοδοχεία του Ομίλου HotelBrain, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για εργασιακές ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο γενικότερα.

Απασχολώντας ο Όμιλος HotelBrain σήμερα περίπου 130 στελέχη στα κεντρικά γραφεία και περισσότερους από 2700 εποχικούς εργαζόμενους, προχώρησε σ΄αυτή την κίνηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στην έντονη έλλειψη στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρείται στον κλάδο και προκαλεί δυσκολίες στην επάνδρωση των ξενοδοχείων.

Εξάλλου με περισσότερα από 20 χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο των ξενοδοχείων διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση, γνώση και εμπειρία ώστε να επιμορφώσει και να προσελκύσει νέο δυναμικό που ενδιαφέρεται να χαράξει μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των ξενοδοχείων και του τουρισμού, να ενισχύσει τις δεξιότητες όσων εργάζονται ήδη στην τουριστική βιομηχανία, και να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες, την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του Ομίλου πάνω στη φιλοξενία με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Με έδρα το νεοκλασικό κτήριο στον αριθμό 123 της Λεωφόρου Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας, οι εγκαταστάσεις της HotelBrain Academy έχουν σχεδιαστεί υπό τις οδηγίες των πολύπειρων στελεχών του ομίλου HotelBrain και αποτελούν εχέγγυο εξασφάλισης της ποιοτικότερης εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Ακαδημία παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο το Food & Beverage Management, το Front Office and Reception Management καθως επίσης το Hotel management. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων που μένουν εκτός Αθηνών υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράματος Professional Diploma in Hospitality μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Παράλληλα παρέχονται καθολη τη διάρκεια του χρόνου εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα όπως γαστρονομία, sustainability, spa management, digital marketing in hospitality, data management ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα up-to-date θεματικά σεμινάρια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και πληροφοριών που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Όλοι οι απόφοιτοι μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων πιστοποιούνται με βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) HotelBrain Academy.

Eιδικά για τους αναγνώστες του Real.gr ισχύει 45% έκπτωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα της HotelBrain Academy για αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 07.07.2023.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράματα και τα σεμινάρια της HotelBrain Academy μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:

HotelBrain Academy,Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Διεύθυνση |28ης Οκτωβρίου 123 (πρώην Λεωφ. Πατησίων), Αθήνα

Τηλ |210 3000565

E-mail | info @ hotelbrainacademy . com

Website | www . academy . hotelbrain . com

