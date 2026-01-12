Εκπτώσεις στις τιμές εισιτηρίων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Η πρωτοβουλία Ζαχαράκη και Κικίλια - Real.gr

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, παρέχονται εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με στόχο την έγκαιρη μετάβασή τους στον τόπο υπηρεσίας τους, σε κάθε φάση πρόσληψης και καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, όπως ανακοινώθηκε.

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Α. Ακτοπλοϊκές εταιρείες που παρέχουν έκπτωση με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, οι παρακάτω συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες θα παρέχουν στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που μετακινούνται προς τα νησιά προορισμού για ανάληψη υπηρεσίας, έκπτωση έως 50% στα ατομικά εισιτήρια και στα εισιτήρια οχημάτων (Ι.Χ. και δίκυκλων).

Χρονικό πλαίσιο ισχύος της έκπτωσης

Η διευκόλυνση θα εφαρμόζεται καθ’ όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το ταξίδι πραγματοποιείται από την 1η έως και τη 10η ημέρα μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του εκπαιδευτικού.

Ως ημερομηνία πρόσληψης ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσληψης στην περιοχή τοποθέτησης, όπως αναγράφεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση και όχι η ημερομηνία τοποθέτησης σε σχολική μονάδα.

Αποδεικτικά δικαιολογητικά

Για την παροχή της έκπτωσης απαιτούνται:

* η Απόφαση πρόσληψης

* η Αστυνομική ταυτότητα για ταυτοπροσωπία.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που παρέχουν έκπτωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι οι εξής:

– Aegean Sea Lines

Παρέχεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα μετακινηθούν προς τα νησιά προορισμού μας για την ανάληψη των καθηκόντων τους, κατά το σχολικό έτος 2025 – 2026, έκπτωση 50% στα ατομικά τους εισιτήρια και 30% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ε.Ι.Χ. και δίκυκλα).

Οι εκπτώσεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις θέσεις, εξαιρουμένων των καμπινών και των αριθμημένων καθισμάτων οικονομικής με τραπέζι.

Οι ενδιαφερόμενοι, για την έκδοση των εισιτηρίων τους, θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας.

– Attica Group

Παρέχεται έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις δομές εκπαίδευσης των νησιών της χώρας κατά το διδακτικό έτος 2025 -2026, σε όλα τα δρομολόγια της εταιρείας, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, καθώς και στα Ι.Χ. οχήματα και τις μοτοσικλέτες τους.

Η έκπτωση ισχύει για τις ακόλουθες γραμμές:

Κυκλάδων

Δωδεκανήσων

Βορείου Ανατολικού Αιγαίου

Σαρωνικού

Ηρακλείου – Χανίων

Για την παροχή της έκπτωσης απαιτείται η έκδοση Αριθμού Εντολής, με επιλογή της τιμολογιακής κατηγορίας «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

Β. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που παρέχουν έκπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι οι εξής:

– Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 30% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο), καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2025 – 2026, με τα πλοία της εταιρείας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.

– Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

– Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια – SKY Express

Η εταιρεία SKY Express, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, ανά ενδιαφερόμενο.

Η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε στις έως τώρα φάσεις/προσκλήσεις, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση κάθε νέας φάσης προσλήψεων/πρόσκλησης, το Υπουργείο προχωρά άμεσα στην αποστολή των αντίστοιχων κωδικών στους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν εγκαίρως την παρεχόμενη έκπτωση.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την σταθερά άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη συνεχή μέριμνα της Πολιτείας για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελούν καθημερινά στις σχολικές μονάδες της χώρας.