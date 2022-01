Έκρηξη στη Συγγρού: Κλειστό παραμένει κομμάτι της Λεωφόρου - Έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου - Βίντεο

Στο σημείο βρίσκονται ακόμη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που πραγματοποιούν ελέγχους και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε παρακείμενα κτήρια, καθώς η διαρροή αερίου φαίνεται ότι ήταν η αιτία της έκρηξης.

Ο κίνδυνος στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένος γιατί πολλές τζαμαρίες από τα γύρω κτίρια είναι ετοιμόρροπες. Η διέλευση των πεζών απαγορεύεται και στα στενά απέναντι από το κτίριο προς την πλευρά του Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς οι ζημιές στα κτίρια είναι και εκεί πολλές και ο δρόμος γεμάτος συντρίμμια.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η λεωφόρος θα μείνει κλειστή μέχρι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

#Greece????: Atleast three people injured powerful explosion due to Gas leak in the center of #Athens on #Συγγρου (Syggrou) avenue, causing damages many houses, office and many shops around the Attica regional office.

