Έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Από το Ηράκλειο ο 19χρονος που σκοτώθηκε - Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό - Real.gr

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ο θάνατος του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη που έχασε ακαριαία τη ζωή του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο. Στο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας, επίσης πυροτεχνουργός του Στρατού Ξηράς, ο οποίος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι δύο στρατιωτικοί συμμετείχαν σε διαδικασία ελέγχου πυρομαχικών λίγο πριν την έναρξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ρίψη χειροβομβίδων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μία χειροβομβίδα απασφάλισε κατά τη μεταφορά, προκαλώντας την φονική έκρηξη.

Έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αστοχία υλικού ή ανθρώπινο λάθος.

Ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του καταγόταν από το Ηράκλειο. Ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ Τυμπακίου, ενώ η αδελφή του υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο νεαρός είχε μετακινηθεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν για την εκπαίδευση, γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό. Είχε ιδιαίτερο δέσιμο με το αντικείμενο, καθώς ο παππούς του είχε υπηρετήσει ως πυροτεχνουργός στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που του ενέπνεε υπερηφάνεια.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στο στρατόπεδο της Ρόδου

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί έλαβαν εντολή να επιθεωρήσουν τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιούνταν από τη μονάδα.

Ανάμεσα στον οπλισμό υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες. Κατά τη μεταφορά ή τον έλεγχο μίας από αυτές, φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε η περόνη, με αποτέλεσμα η χειροβομβίδα να εκραγεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο 39χρονος επιλοχίας ακρωτηριάστηκε στο δεξί χέρι και φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, όμως παραμένει σε επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν τιτάνια μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς στο STAR, τα δύο πιθανά σενάρια είναι είτε αστοχία υλικού είτε λανθασμένη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας. Όπως είπε, από τη στιγμή που αφαιρεθεί η περόνη, ο χειριστής έχει μόνο 4-5 δευτερόλεπτα για να αντιδράσει πριν πυροδοτηθεί η εκρηκτική ύλη.