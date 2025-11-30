Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος - Mήνυμα στήριξης του πατέρα του 19χρονου στον άτυχο επιλοχία - Real.gr

Quantcast
Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος – Mήνυμα στήριξης του πατέρα του 19χρονου στον άτυχο επιλοχία

23:19, 30/11/2025
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 19χρονος Ραφαήλ.

Ο πατέρας του άτυχου ΕΠΟΠ στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της άσκησης, μέσα στον πόνο του βρήκε τη δύναμη να στέλνει μήνυμα στήριξης στον πυροτεχνουργό.

«Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Το παλικάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανατύχει τίποτα άλλο σε άλλη οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά στον ANT1.

Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για 5η ημέρα.

Από τον αγκώνα και κάτω έχασε το δεξί χέρι του, καθώς δεν μπορούσε να γίνει συγκόλληση, ενώ έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι.

Ο τραυματίας πυροτεχνουργός διακομίστηκε στο 401 ΓΣΝΑ από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του, ώστε να γίνει με ασφάλεια η διακομιδή του με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Αθήνα.

Στο πλευρό του 39χρονου, που παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του.

 

 

 

 

