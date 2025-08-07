Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέντε υπήκοοι Σερβίας τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραύματα από θραύσματα γυαλιών. Σημειώνεται πως συνελήφθη η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.