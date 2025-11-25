Quantcast
Έκρηξη σε εργοστάσιο: Σοβαρά εγκαύματα ο 35χρονος στη ΒΙΠΕ Πατρών - Real.gr
real player

Έκρηξη σε εργοστάσιο: Σοβαρά εγκαύματα ο 35χρονος στη ΒΙΠΕ Πατρών

23:15, 25/11/2025
Έκρηξη σε εργοστάσιο: Σοβαρά εγκαύματα ο 35χρονος στη ΒΙΠΕ Πατρών

Χρειάστηκε να διακομιστεί στο Θριάσιο Αττικής.

Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας “‘έσκασε” στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved