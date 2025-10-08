Εκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. στα Ιλίσια: Η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα - Real.gr

Σε μία χάρτινη σακούλα μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ο δράστης που είχε στόχο την ντισκοτέκ «Jacky.O.». Τις κινήσεις του, μόλις λίγα λεπτά πριν εκραγεί η βόμβα, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι αποτελούνταν από ένα μασούρι δυναμίτιδας που περιείχε μισό κιλό, υψηλής εκρηκτικής ύλης και πυροδοτήθηκε με βραδύκαυστο φυτίλι.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου και σε ένα αυτοκίνητο.

Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μίλησαν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ο οποίος τους είπε ότι το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό τους τελευταίους μήνες λόγω ανακαίνισης και πως δεν έχει δεχτεί απειλές.