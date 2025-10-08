Quantcast
Εκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. στα Ιλίσια: Η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα - Real.gr
real player

Εκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. στα Ιλίσια: Η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα

21:56, 08/10/2025
Εκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. στα Ιλίσια: Η στιγμή που ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα

Σε μία χάρτινη σακούλα μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ο δράστης που είχε στόχο την ντισκοτέκ «Jacky.O.». Τις κινήσεις του, μόλις λίγα λεπτά πριν εκραγεί η βόμβα, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι αποτελούνταν από ένα μασούρι δυναμίτιδας που περιείχε μισό κιλό, υψηλής εκρηκτικής ύλης και πυροδοτήθηκε με βραδύκαυστο φυτίλι.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου και σε ένα αυτοκίνητο.

Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μίλησαν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ο οποίος τους είπε ότι το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό τους τελευταίους μήνες λόγω ανακαίνισης και πως δεν έχει δεχτεί απειλές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved