Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας - Real.gr

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν πέντε εργαζόμενες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την αυτοψία στον χώρο που σημειώθηκε η έκρηξη βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας.

Η τρύπα εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Τρίτης (27/1) για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων».

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος επικοινώνησε με πραγματογνώμονες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους χώρους του εργοστασίου, μετέφερε τη δική τους εκδοχή για τα αίτια της έκρηξης. «Όλοι δείχνουν προς το προπάνιο, δηλαδή, το αέριο με το οποίο γινόταν η παρασκευή των προϊόντων» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους χώρους του εργοστασίου, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς το προπάνιο, δηλαδή το αέριο που χρησιμοποιούσαν στους φούρνους.

«Οι εργάτριες της βραδινής βάρδιας δούλευαν στο ισόγειο, δηλαδή στην επιφάνεια της γης. Κάτω από τον χώρο αυτό υπήρχε ένα υπόγειο 20 επί 20 μέτρα, το οποίο λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος. Πέντε γυναίκες βρίσκονταν εδώ, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, 12 στο σύνολο, βρίσκοταν είτε στο κυλικείο είτε κάπνιζαν, διότι βρίσκονταν σε διάλειμμα», ανέφερε.

«Τώρα, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, υπήρχε διαρροή αερίου στο υπόγειο; Εάν υπήρχε, προήλθε από το ίδιο το υπόγειο ή από κάποιον άλλο χώρο του εργοστασίου; Γιατί το προπάνιο είναι ένα αέριο που κατεβαίνει στο χαμηλότερο σημείο. Εάν δηλαδή υπήρχε ακόμα και ψηλότερα, αν υπήρχε κάποια τρύπα ή κάποιος άλλος τρόπος να κατέβει στο υπόγειο, πάντοτε κατεβαίνει στο χαμηλότερο σημείο», πρόσθεσε.

Το τρίτο ερώτημα που έθεσε ο Τάσος Τέλλογλου ήταν «Θα μπορούσε να έχει ανιχνευθεί αυτή η συγκέντρωση αερίου και με ποιον τρόπο;» ενώ συνέχισε λέγοντας «Θυμίζω ότι υπάρχει νομοθεσία του 1993, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρχουν μετρητές για το προπάνιο όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή. Το υπόγειο δεν χρησιμοποιείτο για την παραγωγή, αλλά χρησιμοποιείτο το ισόγειο. Αυτοί οι μετρητές πρέπει να είναι 30 πόντους από το έδαφος, εφόσον το αέριο κατεβαίνει χαμηλά και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανιχνευθεί. Αν μπουν σε λάθος σημείο, δεν το μετράνε».

Την ίδια στιγμή, η πολύνεκρη τραγωδία, έφερε στο φως μια αλυσίδα παθογενειών στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους. Οι αρμοδιότητες ελέγχου είναι διάσπαρτες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς τραγικά υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να γίνονται με καθυστερήσεις ετών ή και ποτέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Αναλυτικά, 201 εργαζόμενοι έχασαν πανελλαδικά τη ζωή τους στον χώρο εργασίας το 2025 και άλλοι 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Η περιοχή που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ανοδική τάση στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι η Θεσσαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα το 2020 μετρήθηκαν τέσσερις θάνατοι, το 2022 πέντε και το 2023 οκτώ εργαζόμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε μεταξύ άλλων: «Πώς μπορούν να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι όταν στη Θεσσαλία υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για χιλιάδες χώρους εργασίας. Κάνεις καταγγελία και απαντούν ότι δεν υπάρχει προσωπικό».

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, καθηγητής δημόσιας Διοίκησης εξηγεί ότι «το ελληνικό δημόσιο πάσχει εδώ και δεκαετίες από ελεγκτικούς μηχανισμούς που να είναι αξιόπιστοι».

Από την γραφειοκρατία, την υποστελέχωση και την πολυδαίδαλη συναρμοδιότητα των φορέων που υποτίθεται ότι ελέγχουν την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, μάλλον δεν γλίτωσε ούτε η επιχείρηση των Τρικάλων, όπου χάθηκαν 5 άνθρωποι. Τον περασμένο Αύγουστο, κλιμάκιο του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μέλη του εργατικού κέντρου Τρικάλων έφτασαν στο εργοστάσιο για αυτοψία και εκεί, φέρεται να συζητήθηκε αν υπήρχαν και αν λειτουργούσαν σωστά ανιχνευτές διαρροής αερίου.

Ο τεχνικός υπεύθυνος του εργοστασίου, δηλαδή ο ιδιώτης μηχανικός της επιχείρησης που δηλώνεται ως εκείνος που ελέγχει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και έχει την ποινική και διοικητική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, τον Σεπτέμβρη του 2025, δηλαδή 1 μήνα μετά τον έλεγχο, φέρεται να απέστειλε στην Πυροσβεστική κάτοψη του εργοστασίου με τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές. Όμως, λόγω υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας ουδέποτε ο χώρος ελέγχθηκε.

Συγκλονίζουν διασωθέντες της τραγωδίας – «Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, πέφταν τα πάνελ δεξιά και αριστερά»

Μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις στιγμές του τρόμου μέσα στο εργοστάσιο της Βιολάντα έφερε στο φως η Γεωργία Σκρέτα, μία από τις εργαζόμενες που κατάφεραν να βγουν ζωντανές από τα ερείπια.

Μιλώντας στο MEGA, η διασωθείσα περιέγραψε το απόλυτο σκοτάδι και τον πανικό που επικράτησε αμέσως μετά την έκρηξη, όταν το κτίριο άρχισε να καταρρέει πάνω τους.

Η κ. Σκρέτα βρισκόταν στη γραμμή παραγωγής της σοκολάτας μαζί με μια συνάδελφό της, όταν όλα έγιναν συντρίμμια. «Άκουσα τη φίλη μου να φωνάζει “Γωγώ είσαι καλά;”. Από πάνω μας ήταν σίδερα, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε επάνω. Όταν ανέβηκα επάνω σκάλωσαν τα ρούχα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η φωτιά εξαπλώθηκε με αδιανόητη ταχύτητα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ ο υπεύθυνος της βάρδιας τους έδωσε εντολή να εκκενώσουν άμεσα τον χώρο και να απομακρυνθούν, υπό τον φόβο μιας δεύτερης έκρηξης. Η ίδια εξήγησε πως εκείνη την ώρα επικρατούσε σύγχυση: «Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ ξαφνική η έκρηξη, δεν ξέραμε αν ήταν όνειρο ή πραγματικότητα».

Η διασωθείσα διευκρίνισε πως οι πέντε νεκρές εργαζόμενες βρίσκονταν περίπου 50 με 60 μέτρα μακριά από το δικό της πόστο. Αναφερόμενη στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν το δυστύχημα, τόνισε πως «εκείνη την ημέρα δεν μύριζε τίποτα στο εργοστάσιο, αν μύριζε προπάνιο δεν θα πηγαίναμε στη βάρδια», ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί για το αν υπήρχε οσμή καυσίμου τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εκείνο το βράδυ ξεκίνησε η βάρδιά μας κανονικά. Κατά τις 2μιση η ώρα ξεκίνησαν τα διαλείμματα, μετά πιάσαμε κανονικά τα πόστα μας. Το πόστο το δικό μου ήταν αμέσως μόλις βγαίνουν τα κουλουράκια από τον φούρνο. Δίπλα μου ήταν η φίλη μου η Ελένη. (…) Τα υπόλοιπα τα κορίτσια ήταν στα υπόλοιπα τα πόστα εκεί που άρμοζε να πάνε. Ακούμε ξαφνικά έναν κρότο δυνατό, έσβησαν τα πάντα και μετά, από όσο θυμάμαι, πεταχτήκαμε κάτω, άρχισαν να πέφτουν πάνελ, σίδερα και το μόνο που άκουσα κάποια στιγμή ήταν η φίλη μου η Ελένη να με φωνάζει ‘Γωγώ είσαι καλά;’ Και ίσως μετά από το χτύπημα που ένιωσα, ήμουν ζαλισμένη, λέω ‘εδώ είμαι’, έρχεται μπουσουλώντας και ήρθε διπλά μου, σηκωθήκαμε».

Η ίδια περιέγραψε πώς κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο.

«Βγάνουμε έξω, βλέπουμε την Αστυνομία. (…) Έγιναν όλα αστραπιαία, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία. (…) Μας φώναξε το ΕΚΑΒ, είπαμε πώς είμαστε και πήγαμε στο νοσοκομείο. Τα αγόρια παρέμειναν πίσω».

Όπως λέει η ίδια:

«Εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά δεν μύριζε τίποτα και πουθενά για να μας δώσει ένα σημάδι».

Η διασωθείσα μίλησε για τις συνθήκες εργασίας, ενώ αναφερόμενη στον εργοδότη της, σημειώνει:

«Ήταν πάνω από όλα άνθρωπος, δεν μας έβλεπε απλά ότι έπρεπε να βγει η παραγωγή».

«Ακόμα είμαι στα χαμένα, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα…», καταλήγει.

Ένας από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από τη φονική έκρηξη μιλώντας στην εκπομπή λέει πως νιώθει τύψεις που εκείνος σώθηκε.

«Τους φώναξα βγείτε έξω και προλάβαμε να βγούμε. ‘Ήμουν μέσα αλλά για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη που ήταν τα πέντε κορίτσια. Ούτε αλεύρια είχε στο υπόγειο ούτε ζάχαρες γιατί ακούω διάφορα. Ήταν ένα παλιό υπόγειο. Οι τέσσερις γυναίκες ήταν σε κοντινή απόσταση λόγω πόστων. Η κοπέλα που βρέθηκε η πέμπτη ήταν γύρω στα δεκαπέντε μέτρα σε άλλο πόστο. Η έκρηξη έγινε στο σημείο που ήταν τα κορίτσια. Λένε έγινε συσσώρευση αερίου για να γίνει τέτοια… Τελευταία δεν μας μύριζε τίποτα. Οι απόψεις διίστανται. Άλλες κοπέλες μύριζαν, άλλες μύριζαν από το μπάνιο. Δεν έπεσε την αντίληψή μου, πριν από μέρες μου μύριζε αλλά δεν ήταν τόσο έντονο».

Άλλος διασωθείς υποστήριξε ότι «άνοιξε τρύπα στο πάτωμα και έπεσαν κάτω οι εργαζόμενες που σκοτώθηκαν. Στο «μπαμ» δεν έμεινε τίποτα. Αν ήταν κι άλλοι εκεί θα είχαν σκοτωθεί όλοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με το που άκουσα το μπαμ, είδα μια φλόγα να εξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έπεφταν τα πάνελ δεξιά μου και αριστερά μου. Την ώρα που σηκώθηκα, έκανα τον σταυρό μου».