Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Πού στρέφονται οι έρευνες - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τέσσερις γυναίκες, όλες εργαζόμενες στο εργοστάσιο, έχασαν τη ζωή τους, ενώ μία ακόμη αγνοείται, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες και ακολούθησε ισχυρή έκρηξη, η οποία διέλυσε κυριολεκτικά τις εγκαταστάσεις στα δύο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της πέμπτης γυναίκας βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη, με την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας να αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δηλαδή αν ανήκουν στις τέσσερις σορούς που έχουν ήδη βρεθεί ή αν ανήκουν στην αγνοούμενη.

Στο νοσοκομείο των Τρικάλων μεταφέρθηκαν 6 υπάλληλοι και ένας πυροσβέστης, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. «Ήταν ταραγμένοι, σε σχετικά καλή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά τραύματα» τόνισε διασώστης, ενώ όπως περιγράφουν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι «άνοιξε το πατάρι του ισογείου και τίναξε όλα τα τσιμέντα επάνω».

Οι 5 γυναίκες, την ώρα του δυστυχήματος ήταν μέσα στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έκαναν το διάλειμμά τους και έτσι σώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν επίσης μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. Συγγενής της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι απλά αυτό, τίποτα άλλο. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, με την οικογένειά της, τα παιδιά της, ένας ήσυχος άνθρωπος».

Ανάμεσα στα πρόσωπα της τραγωδίας και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που ήταν επίσης στη μοιραία βάρδια.

Μητέρα δύο παιδιών, εργαζόταν κι αυτή στη νυχτερινή βάρδια ώστε να φροντίσει τα παιδιά της και τις υποχρεώσεις τους το πρωί μετά την εργασία της. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία.

Το τρίτο πρόσωπο της τραγωδίας, σύμφωνα με το MEGA, είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού 13 ετών.

Ο πατέρας μιας εκ των αγνοουμένων μίλησε στο Mega. Ο πατέρας της Βασιλκής είπε ότι η κόρη του εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα διατηρούσε κατάστημα στα Τρίκαλα. Όπως είπε, έχει κληθεί για να δώσει DNA προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, καθώς επίσημα η κόρη του θεωρείται ακόμη αγνοούμενη.

Η Αναστσία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας, ήταν επίσης μητέρα.

Υπήρξε καταγγελία το περασμένο καλοκαίρι για το εργοστάσιο

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, υπήρξε καταγγελία για το εργοστάσιο.

«Εκπρόσωπός μας, μαζί με τμήμα, μεικτό κλιμάκιο της υγιεινής και ασφάλειας παρευρεθήκαμε στον χώρο. Εκεί, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις» τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καταγγελία είχε φτάσει και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τα σενάρια για αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με το STAR, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει κατ’ αρχάς οι φούρνοι του εργοστασίου που έψηναν τα μπισκότα, αλλά κυρίως οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων την εγκατάσταση.

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι η έκρηξη, η οποία προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής, οφείλεται σε διαρροή υγραερίου.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε διαρροή, να σημειώθηκε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων, το οποίο με έναν απλό σπινθηρισμό προκάλεσε τη βίαιη έκρηξη και την πυρκαγιά, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αξίζει να τονιστεί πως αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, κατέγραψε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία συνολικά τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη.

Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον όλεθρο

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η χθεσινοβραδινή βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για να πληροφορηθούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πίτας της εταιρείας που εργάζονταν και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας

Στην τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι «σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην πρώτη ανακοίνωση αναφερόταν:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency: