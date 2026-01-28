Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες - Real.gr

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα.

Ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και το βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η απάντηση της εταιρείας

Ο ξάδελφος ενός εκ των πέντε θυμάτων, της Βούλας Μπουκοβάλα, ανέφερε στο Mega πως η οικογένεια βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ποτέ δεν γκρίνιαξε για τη δουλειά, από ό,τι έχουμε συζητήσει, γιατί μια γειτονιά είμαστε εκεί. Μην ξεχνάτε όμως ότι δούλευε σε μια γραμμή παραγωγής, που σημαίνει ότι έχει κούραση. Αλλά δεν είχε κάνει κάποια παράπονα. Για τα παιδιά πιο πολύ, για την οικογένεια είναι δύσκολα, είναι ένας Γολγοθάς. Τα παιδιά είναι αμίλητα, δεν μιλάνε. Είναι σε μία χάλια κατάσταση. Με ηρεμιστικά είναι τα παιδιά», είπε.

Η θεία της Βάσως Σκαμπαρδώνη ανέφερε: «Η Βάσω το 2020 είχε κλείσει το κομμωτήριο, είχε δυο παιδάκια μικρά, που δούλευε μεροκάματο και έψαχνε κάτι σταθερό για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Διάλεξε να πάει στην Βιολάντα για βραδινή βάρδια. Της έλεγα είναι λίγο δύσκολο η βραδινή βάρδια, αλλά λέει «τη μέρα πρέπει να είμαι με τα παιδιά μου». Τα παιδιά είναι το θέμα τώρα. Θα μεγαλώσουν χωρίς μάνα. Είναι 6.5 και 4,5. Τώρα ζητάνε τη μαμά τους», είπε.

«Βιολάντα»: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης