Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Το «αδήλωτο» υπόγειο, οι ανύπαρκτοι ανιχνευτές και τα νέα στοιχεία - Real.gr

Πολλά ερωτήματα γεννά η προανάκριση στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε το τραγικό εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, όπως γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι είδους έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθητήρες αερίων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 «η πυροσβεστική αλλά και οι κατηγορούμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι ήταν δηλωμένο και τι όχι μέχρι την ημέρα της έκρηξης». Το μοιραίο υπόγειο στο κτίριο του εργοστασίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «φαίνεται αδήλωτο στις άδειες μετά το 2007 και σε καμία από τις 8 άδειες που έπονται δεν φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί».

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι ακόμη, «ότι οι εργάτριες ανέφεραν την οσμή, για την οποία το εργοστάσιο παρέπεμπε στην αποχέτευση, σύμφωνα με μαρτυρία. Η αποχέτευση εκλύει θείο, το οποίο βάζουν και μέσα στο προπάνιο. Αυτό, προφανώς, δημιούργησε ένα μπέρδεμα. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε ο μηχανικός του εργοστασίου, να κάνει μια μέτρηση και να βρει από πού προέρχεται αυτό το θείο».

Ζήτημα, επομένως, αποτελεί και το αν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η μέτρηση.

Επιπλέον, έως ότου ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές και συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, η εισαγγελέας Τρικάλων αποφάσισε να μην προχωρήσει –προς το παρόν– στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών του εργοστασίου «Βιολάντα», οι οποίοι είχαν συλληφθεί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όταν η δικαστική λειτουργός θα έχει την πλήρη δικογραφία στα χέρια της, θα αποφασίσει για τις κατηγορίες, τον βαθμό τους και την ποινική μεταχείριση των υπευθύνων.

Βασικό στοιχείο, σύμφωνα με τους νομικούς, θα είναι το πόρισμα από το χημείο του κράτους για τη συγκέντρωση προπανίου στο σημείο. Συγγενείς των θυμάτων επιμένουν ότι ήταν έντονη η οσμή του αερίου και ότι οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει την διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο στη φονική έκρηξη των Τρικάλων η κακοκαιρία Ντάνιελ, εξετάζουν οι ειδικοί. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, γέμισε με νερά το υπόγειο του εργοστασίου και τώρα εξετάζεται εάν έτσι έγινε η διάβρωση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Οι απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Δημήτρης Λιότσιος, με ανάρτησή του αναφέρει ότι το εργοστάσιο της «Βιολάντα» είχε πληγεί από την πλημμύρα Ντάνιελ του 2023 και ίσως αυτό να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκρηξη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σε κλίμη οδύνης τελέστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) οι κηδείες τριών εκ των πέντε θυμάτων της φρικτής τραγωδίάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών.

Πλήθος κόσμου, με λουλούδια στα χέρια, βρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν την άτυχη γυναίκα. Πίσω από τα δάκρυα κυριαρχούσε η απαίτηση για δικαιοσύνη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε πριν από λίγο στο Γριζάνο Τρικάλων η κηδεία της 57χρονης Αναστασίας Νάσιου, που έχασε άδικα τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία Βιολάντα.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής την αποχαιρέτησαν με δάκρυα.

Τέλος, στις 16:00 τελέστηκε σε κλίμα οδύνης στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα.

Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.