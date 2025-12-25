Quantcast
Έκρηξη στον Εύοσμο: Υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια των Αρχών - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr
Έκρηξη στον Εύοσμο: Υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια των Αρχών – Βίντεο ντοκουμέντο

16:30, 25/12/2025
Έκρηξη στον Εύοσμο: Υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια των Αρχών – Βίντεο ντοκουμέντο

Γείτονες περιέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης ανήμερα των Χριστουγέννων, σε γραφεία υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από το οστικό κύμα που προκλήθηκε, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό. Οι αρχές περιμένουν κείμενο ανάληψης της ευθύνης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος, με τις έρευνες να στρέφονται σε ποινικό με βαρύ παρελθόν.

 

