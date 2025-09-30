Έκρηξη βίας με το άνοιγμα των σχολείων - Real.gr

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΑΣ για την εγκληματικότητα των ανηλίκων. Οι άγριοι ξυλοδαρμοί, οι εκβιασμοί και τα ναρκωτικά

Ραγδαία αύξηση στα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων καταγράφει η αστυνομία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Η έκρηξη βίας, συμπίπτει χρονικά με το άνοιγμα των σχολείων και αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η σοβαρότητα των περιστατικών που έχουν καταγραφεί σε όλη την χώρα εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για περιπτώσεις εκβιασμών, άγριων ξυλοδαρμών, σεξουαλικών κακοποιήσεων, ακόμα και αρπαγής. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, θύματα αλλά και δράστες είναι άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, μαθητές του Λυκείου, ή ακόμα και τάξεων του Γυμνασίου.

Παράλληλα και όπως έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, ένα από τα βασικά κίνητρα των ανηλίκων για την άσκηση βίας απέναντι σε αδύναμους συμμαθητές τους δεν είναι άλλο από την προβολή τους στα social media καθώς το βίντεο που θα ανεβάσουν στο προφίλ τους θα τους δώσει «πόντους» αλλά κι ένα αρχηγικό προφίλ στην παρέα τους.

Για το λόγο αυτό ήδη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει δημιουργηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα αλλά και εφαρμογή για τα κινητά των ανηλίκων την οποία χειρίζονται οι γονείς και ανά πάσα στιγμή ενημερώνονται για το περιεχόμενο που βλέπει η ανεβάζει το παιδί τους στο διαδίκτυο ώστε να βάλουν τους ανάλογους «κόφτες». Πρόκειται για την εφαρμογή Safe Youth που δημιούργησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρότι έχει ξεκινήσει από το 2024, δυστυχώς η εφαρμογή δεν έχει αξιοποιηθεί από όσους γονείς αναμενόταν.

Κατά συνέπεια η Κυβέρνηση προσανατολίζεται και είναι πλέον σε διαβουλεύσεις ώστε να μπει ηλιακό όριο στα social media μέχρι και την ηλικία των 16 ετών.

Συλλήψεις

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ για την βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων δυστυχώς είναι ενδεικτικά της καταστάσεις που επικρατούσε φέτος, ακόμα και πριν να χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Μόνο το πρώτο 8μηνο του 2025 συνελήφθησαν 433 ανήλικοι, καθώς προκάλεσαν σωματικές βλάβες απλές και σύνθετες σε συνομηλίκους τους, σε 710 υποθέσεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα.

Ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις προσβολές γενετήσιας ελευθερίας από ανήλικους σε ανήλικους, καθώς σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 87 υποθέσεις παρενόχλησης ανηλίκων, κυρίως κοριτσιών από συμμαθητές τους. Για αυτές τις υποθέσεις με γενετήσιο υπόβαθρο συνελήφθησαν 64 ανήλικοι, ηλικίας από 13 έως και 16 ετών.

Επίσης σε έξαρση βρίσκονται και οι κλοπές και οι ληστείες από ανήλικους. Μόνο μέσα στους 8 μήνες του 2025 σημειώθηκαν στην χώρα μας 1.241 ληστείες και κλοπές που πραγματοποίησαν ανήλικοι, ενώ συνελήφθησαν 1.811 δράστες ηλικίας κάτω των 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραβατική συμπεριφορά που σχετίζεται με εγκλήματα κατά της περιουσίας ξεκινά από πολύ νεαρή ηλικία. Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ δείχνουν ότι υπάρχουν δράστες κλοπών, ηλικίας ακόμα και 11 ετών!

Ένα ακόμα στοιχείο που προβληματίζει έντονα τις Αρχές αφορά τη χρήση και την εμπορία ναρκωτικών. Το πρώτο 8μηνο του 2025 συνελήφθησαν 4.629 ανήλικοι ηλικίας από 14 έως και 17 ετών που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά αφορούν και την πλειοψηφία των αδικημάτων για τα οποία διώκονται άτομα κάτω των 18 ετών αφού σε ολόκληρη την Επικράτεια οι υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Αρχές με ανήλικους που κατείχαν παράνομες ουσίες έφτασαν συνολικά τις 3.340.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις, δυστυχώς πολλές, που οι ανήλικοι είχαν στην κατοχή τους βαριά ναρκωτικά όπως κοκαΐνη ή ηρωίνη.

Στο νοσοκομείο

Οι υποθέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι τα κρούσματα βίας έχουν πολλαπλασιαστεί, με τα περιστατικά βίας να συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών μονάδων.

Στην Πάτρα, ένας 14χρονος μαθητής χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς από τα σοβαρά χτυπήματά τους, του έσπασαν την γνάθο.

Στην Ασπροβάλτα, ένας 18χρονος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για αρπαγή ανηλίκου, απόπειρα εκβίασης και ληστεία. Με την απειλή βίας έβαλε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έναν 15χρονο και τον άφησε ελεύθερο μετά από μερικές ώρες, αφού του είχε αφαιρέσει το κινητό του, τα χρήματά του και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Στο Γαλάτσι, ένας 14χρονος μαθητής του Γυμνασίου, εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο, πήγε στις τουαλέτες και με το κινητό του φωτογράφισε έναν μαθητή ηλικίας μόλις 9 ετών. Στη συνέχεια βγήκε στο προαύλιο του σχολείου και άρχισε να δείχνει τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά, μέχρι που έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικούς του σχολείου.