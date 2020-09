Έξι κρούσματα κορωνοϊού στις δομές Ελαιώνα, Σχιστού και Μαλακάσας

Έξι, συνολικά, κρούσματα κορωνοϊού έχουν εντοπιστεί στο Σχιστό, τη Μαλακάσα και τον Ελαιώνα, δομές που έχουν τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό από χτες με κοινή απόφαση των υπουργών Μετανάστευσης & Ασύλου, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, στο Σχιστό εντοπίστηκαν τρία κρούσματα, στη Μαλακάσα δύο και στον Ελαιώνα ένα, ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων συνεχίζεται.

Ο υγειονομικός αποκλεισμός στις τρεις δομές ισχύει μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν παρθεί, δικαίωμα εισόδου σε αυτές έχει μόνο το προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες απαραίτητες για την καθημερινότητα της δομής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνονται οι άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή οι δράσεις συμβουλευτικής (όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική), ενώ όπως διευκρινίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης τα παιδιά από τις δομές αυτές δεν θα πάνε ούτε στα σχολεία, μέχρι την άρση του υγειονομικού αποκλεισμού.

Επίσης, στους φιλοξενούμενους θα διανεμηθούν σφραγισμένα τυποποιημένα τρόφιμα από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Τέλος, έξω από τις δομές υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία για την τήρηση των μέτρων.

Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνου Λογοθέτη, του προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, του διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Τάσου Μαντάγαρη και εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επικαιροποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ιχνηλάτησης επαφών και αξιολόγησης κινδύνου, ενώ συζητήθηκαν και οι περιοχές απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων. Κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρουν ότι όπου υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα σε κοντέινερ, η απομόνωση των κρουσμάτων θα γίνεται στα κτίρια των παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων εντός των δομών.

Στον Ελαιώνα, δομή που διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων και όπου σήμερα διαμένουν 2.415 άτομα, έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή σε καραντίνα όλοι όσοι διέμεναν στο ίδιο κοντέινερ με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όπως εξηγεί η πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου και εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για το προσφυγικό, Μελίνα Δασκαλάκη, «όλος ο μηχανισμός και του Δήμου και του κλιμακίου της διοίκησης ήταν προετοιμασμένος για την περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων, με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ».

Η κ. Δασκαλάκη επιβεβαιώνει την παρουσία αστυνομίας έξω από τη δομή για την εφαρμογή του αποκλεισμού, καθώς, όπως αναφέρει, «συχνά οι πληθυσμοί που διαμένουν στις δομές εμφανίζουν κινητικότητα προς άλλες δομές». Ο Δήμος Αθηναίων, συνεχίζει η κ. Δασκαλάκη, έχει δώσει έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των διαμενόντων -«υπόθεση δύσκολη όταν ο πληθυσμός είναι 2.500 άτομα σε επτά διαφορετικές γλώσσες»-, την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις εντός και εκτός δομής. Όπως συμπληρώνει η ίδια, έχει ζητηθεί εξάλλου από το υπουργείο Μετανάστευσης να αποσταλούν στον Ελαιώνα 5.000 μάσκες μίας χρήσης και από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης άλλες τόσες υφασμάτινες μάσκες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις δομές της ενδοχώρας σε υγειονομικό αποκλεισμό βρίσκονται επίσης τα Οινόφυτα (μέχρι και τις 16/9), όπου διαμένουν 590 άτομα, και η Ριτσώνα (μέχρι και τις 15/9), όπου φιλοξενούντα 2.923 άτομα. Στο Σχιστό φιλοξενούνται 1.212 άτομα και στη Μαλακάσα 3.050.

Ανησυχία για την υγεία και ασφάλεια των προσφύγων από 22 ΜΚΟ

Την ανησυχία τους για την υγεία και την ασφάλεια των προσφύγων και «την απάνθρωπη αντιμετώπισή τους», ιδίως στην υπερπλήρη Μόρια, εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους 22 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Όπως υπενθυμίζουν η δομή της Μόριας που αρχικά ήταν σχεδιασμένη για να μπορεί να υποδεχτεί 2.800 ανθρώπους, φιλοξενεί τώρα παραπάνω από 12.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και 4.000 παιδιά, «σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες συνωστισμού». Ως εκ τούτου, συνεχίζουν, «η ανακοίνωση του υπουργείου ότι η δομή θα μπει σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό ούτε λύνει ούτε απαντάει σε βασικές ανησυχίες για την υγεία των φιλοξενούμενων». Επίσης, χαρακτηρίζουν «αβάσιμη» τη σύνδεση της δημιουργίας κλειστών κέντρων με τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού καθώς «ισοδυναμεί με εργαλειοποίηση της πανδημίας με στόχο την παγίωση της διοικητικής κράτησης και των αυστηρότερων περιορισμών στους αιτούντες άσυλο».

Σχετικά με τον 40χρονο άνδρα που καταγράφηκε ως το πρώτο κρούσμα στη Μόρια, υπογραμμίζουν ότι «η χρόνια έλλειψη μέτρων ένταξης, σε συνδυασμό με περίπλοκα γραφειοκρατικά εμπόδια, οδηγούν πολλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα στην ίδια θέση. Αφού αναγκάζονται να φύγουν από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, μετά την αναγνώριση του καθεστώτος τους, πολλοί πρόσφυγες καταλήγουν άστεγοι, συχνά σε αθηναϊκές πλατείες, και ως εκ τούτου αναγκάζονται να επιλέξουν να επιστρέψουν σε μέρη, όπως η Μόρια».

Οι οργανώσεις ζητούν τέλος την εφαρμογή ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής ένταξης στην Ελλάδα και ενός ορθολογικού μηχανισμού επιμερισμού των ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις Action For Education, Are You Serious, Boat Refugee Foundation, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Διοτίμα, ECHO100PLUS, ΕΛΙΞ, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Help Refugees, HIAS Ελλάδας, International Rescue Committee, Intersos Hellas, Legal Center Lesvos, Lesvos Solidarity, Μέλισσα, Mobile Info Team, Refugee Legal Support, SolidarityNow, Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Terre Des Homme Hellas και Fenix- Humanitarian Legal Aid.