Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112 - Real.gr

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 από την ΕΜΥ, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής:
στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
την Αιτωλοακαρνανία,
τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).
Ήχησε το 112 σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, ‘Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από σήμερα το βράδυ έως και το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
📍#Ζάκυνθος #Κεφαλονιά #Ιθάκη #Λευκάδα #Αιτωλοακαρνανία #Αχαία #Ηλεία #Μεσσηνία #Άρτα & #Πρέβεζα
🆘 Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της…
— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2025
«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».