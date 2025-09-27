Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112 - Real.gr

Quantcast
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ηχησε το 112

20:34, 27/09/2025
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες. Ηχησε ήδη το 112

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 από την ΕΜΥ, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
την Αιτωλοακαρνανία,
τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ήχησε το 112 σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, ‘Άρτας και Πρέβεζας προειδοποιώντας τους για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από σήμερα το βράδυ έως και το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

 

 

