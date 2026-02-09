Θρήνος στη Λαμία: «Έφυγε» ξαφνικά αστυνομικός πατέρας δύο μικρών παιδιών - Real.gr

Ο 43χρονος αστυνομικός «έσβησε» στον ύπνο του…

Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2/26) βυθίζοντας στο πένθος την Ελληνική Αστυνομία και την τοπική κοινωνία της Λαμίας.

Συγκεκριμένα, «έφυγε» αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 43 ετών, εν ενεργεία αστυνομικός πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Ο άτυχος άνδρας σήμερα είχε ρεπό από την υπηρεσία του και την ώρα που η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Κλήθηκε άμεσα ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ, προσπάθειες που συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Σοκαρισμένοι οι συνάδελφοί του, δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό νέο.

Συγχρόνως από το ΑΤ Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα και αιφνίδια το νήμα της ζωής του αγαπητού συναδέλφου τους.