Έκτακτο της ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα - Real.gr
Έκτακτο της ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

12:23, 04/02/2026
  • Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική χώρα.
  • Αύριο Πέμπτη (5/2) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
  • Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε περιοχές όπως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
