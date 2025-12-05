Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών - Κλειστοί δρόμοι και μεγάλες ουρές στα σύνορα - Real.gr

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Επ’ αόριστον ο αποκλεισμός της Εγνατίας στον κόμβο Κερδυλλίων

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Οκτάωρος αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων

Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Στα «πράσινα φανάρια» στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας – Χαλκιδικής, κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι σταθμευμένα τα τρακτέρ και οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων που έφτασαν στο σημείο νωρίτερα τον μεσημέρι, με τη διέλευση και στα δύο ρεύματα να γίνεται σχετικά ομαλά, καθώς ο όγκος των μηχανημάτων είναι μεγάλος.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο μπροστά, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν παρατεταγμένες κλούβες στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να αποτρέψουν το στήσιμο δεύτερου αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», κάτι που επιχειρήθηκε νωρίτερα και αποτελεί στόχο μερίδας αγροτών και κτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, μια ομάδα αγροτών και κτηνοτρόφων επιχείρησε πεζή πορεία προς τον κόμβο του αεροδρομίου όπου σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε χρήση χημικών.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω και θα στήσουμε και δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο αεροδρομίου». Παράληλα πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά επιθυμούν να αναδείξουν την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωση του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν προς την αερογέφυρα Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).

Τέλος, σημειώνεται ότι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, καθώς αποχώρησα από τον κόμβο του Πύργου αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αποκλεισμό, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.