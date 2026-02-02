Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία - Real.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) σχετικά για την πυραντοχή των καθισμάτων και του τροχαίου υλικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 του δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με την έκθεση τα καθίσματα δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη φωτιά βάσει του νέου ευρωπαϊκού προτύπου που ισχύει σήμερα.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έστειλε τον Δεκέμβριο του 2024 στα εξειδικευμένα εργαστήρια RST της Γερμανίας, τρία δείγματα υλικού (“Β4 ΝΕΟ”, “Β4 ΠΑΛΑΙΟ” και “Β2 ΚΟΥΠΕ”), από διαφορετικά καθίσματα δύο βαγονιών της αμαξοστοιχίας Intercity 62. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι «τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545-2, όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας».

Στα τρία δείγματα που εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές συστάσεις υλικών και καμία ομοιογένεια. Τα δείγματα είχαν ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από το βαγόνι Β2 (κουπέ), το βαγόνι Β4 με παλαιό ύφασμα και το ίδιο βαγόνι Β4 με νεότερο ύφασμα. Υπογραμμίζεται ως σημαντικότερη η παρατήρηση ότι τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κανένα από τα τρία δείγματα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του EN 45545-2.

Συγκεκριμένα:

Το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ», με σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας (αραμίδιο), παρουσίασε σαφώς καλύτερη συμπεριφορά.

Το δείγμα «Β4 ΝΕΟ», με λεπτό λευκό στρώμα πολυεστέρα, είχε αισθητά χειρότερη επίδοση.

Το δείγμα «Β2 ΚΟΥΠΕ», χωρίς διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας, εμφάνισε τον χειρότερο δείκτη.

Όπως σημειώνει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, τα καθίσματα αυτά όφειλαν να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές δεδομένου ότι προέρχονται από την ίδια αρχική σύμβαση προμήθειας.

«Τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο UIC564-2, και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους. Αντιθέτως, το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος ”Β4 ΠΑΛΑΙΟ” και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος ”Β4 ΝΕΟ” σε σχέση με ”Β4 ΠΑΛΑΙΟ”, αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις», επισημαίνεται στο πόρισμα με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να υπογραμμίζει πως «η ανομοιογένεια των ανωτέρω αποτελεσμάτων δικαιολογεί την ανάγκη ολοκληρωμένης αποτίμησης του επιπέδου πυραντοχής των καθισμάτων των υπαρχουσών επιβαταμαξών και σε συνδυασμό με τα περί Πυροπροστασίας της Έκθεσης Διερεύνησης RL01-2025, θεμελιώνει λόγο έκδοσης σχετικής σύστασης ασφαλείας προς τους αρμόδιους φορείς».

Στην έκθεση γίνονται συστάσεις, σημειώνοντας πως οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας και η Hellenic Train υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να ελέγξουν και να καταγράψουν το επίπεδο πυραντοχής των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών.

Δείτε αναλυτικά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ:

eodasam