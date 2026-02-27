Quantcast
Εκτός λειτουργίας μέχρι την Κυριακή το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για αυτές τις υπηρεσίες - Real.gr
real player

Εκτός λειτουργίας μέχρι την Κυριακή το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για αυτές τις υπηρεσίες

17:15, 27/02/2026
Εκτός λειτουργίας μέχρι την Κυριακή το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για αυτές τις υπηρεσίες

Μη λειτουργικό θα είναι από σήμερα στις 15:00 έως την Κυριακή 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζει ο φορέας το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

  • διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,
  • χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος
  • κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved