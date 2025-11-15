Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο - 10 ελαφρά τραυματίες - Real.gr

Quantcast
Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο – 10 ελαφρά τραυματίες

17:44, 15/11/2025
Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί επιβατών ή του οδηγού του λεωφορείου. Επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Εχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και δύο τουλάχιστον ασθενοφόρα. Διερχόμενοι από το σημείο οδηγοί έχουν σταματήσει και σπεύδουν σε βοήθεια.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 10 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

