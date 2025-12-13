Εκτροπή νταλίκας πριν την έξοδο της Θήβας - Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα και εξετράπη ΙΧ - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή νταλίκας και ΙΧΕ σημειώθηκε γύρω στις 07:30’ το πρωί του Σαββάτου (13/12/25) στην 16η χ/θ της ε.ο. Θηβών - Σχηματαρίου στην τελευταία παράκαμψη των μπλόκων πριν την έξοδο στον ΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport νταλίκα φορτωμένη με τσιμέντα και ορυκτά έλαια, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος με μέρος του φορτίου της. Αυτοκίνητο που προσπάθησε να αποφύγει τα εμπόδια βγήκε εκτός δρόμου και δύο από τους επιβάτες του μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί, τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Διερχόμενοι οδηγοί, σταμάτησαν αμέσως να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά και να σπεύσουν να καθαρίσουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από τα υλικά που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Το άλλο ρεύμα παρέμεινε κλειστό από το επικαθήμενο.

Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στον «αποκλεισμένο δρόμο» για πρώτες βοήθειες. Όχημα της πυροσβεστικής ανέλαβε την πλύση του οδοστρώματος, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε ρύθμιση της κυκλοφορίας που έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τους οδηγούς.

Δείτε τις φωτογραφίες: