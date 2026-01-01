Εκτροπή οχήματος στον Κηφισό – Δύο τραυματίες - Real.gr

\u0394\u03cd\u03bf \u03ac\u03c4\u03bf\u03bc\u03b1 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03c3\u03b5 \u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u039a\u03b7\u03c6\u03b9\u03c3\u03cc.\u03a4\u03bf \u03b1\u03c4\u03cd\u03c7\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c1\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1\u03b9\u03ac, \u03c3\u03c4\u03bf \u03cd\u03c8\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a1\u03ad\u03bd\u03c4\u03b7.\r\n\r\n\u03a3\u03cd\u03bc\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2 \u03b7 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03a4\u03b6\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9\u03bf \u039d\u03bf\u03c3\u03bf\u03ba\u03bf\u03bc\u03b5\u03af\u03bf, \u03b4\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c3\u03bf\u03b2\u03b1\u03c1\u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7.