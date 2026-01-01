Εκτροπή οχήματος στον Κηφισό – Δύο τραυματίες - Real.gr

Quantcast
Εκτροπή οχήματος στον Κηφισό – Δύο τραυματίες

11:28, 01/01/2026
Εκτροπή οχήματος στον Κηφισό – Δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε εκτροπή οχήματος στον Κηφισό.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη.

Σύμωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

