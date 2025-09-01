«Βαρύ» το τίμημα στην άσφαλτο: 14 νεκροί σε 385 τροχαία τον Αύγουστο στην Αττική - Real.gr

Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα και 474 τραυματίστηκαν (17 σοβαρά, 457 ελαφρά) σε 371 τροχαία ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Αύγουστο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 21.346 παραβάσεις από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: