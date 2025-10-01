ΕΛ.ΑΣ: Έξι νεκροί και 663 τραυματίες σε 559 τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική - Real.gr

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 663 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 655 ελαφρά) σε 559 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:

6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,

6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,

547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Σεπτέμβριο βεβαιώθηκαν 34.316 παραβάσεις από τις οποίες 471 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.