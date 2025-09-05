ΕΛ.ΑΣ.: «Καμία διάκριση σε δρομολόγια ΚΤΕΛ – Εφαρμόζουμε μόνο τον νόμο» - Real.gr

Σάλο έχει προκαλέσει καταγγελία – σοκ που αφορά ειδικά νυχτερινά δρομολόγια στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης μόνο για αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Το περιστατικό κατήγγειλε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ την ύπαρξη τέτοιου δρομολογίου επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΟΡΕΝ ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Ο διευθυντής των ΚΤΕΛ, Σάκης Γεωργιάδης μιλώντας στον OPEN, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς πολίτες στο τελευταίο δρομολόγιο όλους μαζί και υποστήριξε ότι αυτό προέκυψε μετά από αλλαγή στον νόμο πριν περίπου δέκα χρόνια.

«Προέκυψε μετά από έναν νόμο το 2014 που επικαιροποιήθηκε το 2024 που λέει ότι οδηγοί που μεταφέρουν παράνομους τιμωρείται. Υπαγόμαστε σε αυτή τη διάταξη, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό μας απασχολεί εδώ και μια 10ετία περίπου. Το ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από την θρησκεία, το χρώμα και το θρήσκευμα να ταξιδεύουν με όλα μας τα δρομολόγια μας. Ο νόμος είναι δαμόκλειος σπάθη στο κεφάλι του κάθε οδηγού και εκδότη εισιτηρίου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάει κανένας οδηγός στη φυλακή. Ο οδηγός θα πάει φυλακή άμα πάει κάποιον μετανάστη που δεν έχει έγραφα, και αυτό έγινε πολλές φορές» ανέφερε.

Και πρόσθεσε στην συνέχεια «μας αηδιάζει όλους οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά, δεν ισχύει αυτό για εμάς. Παραπέμπω σε μια ερώτηση πολιτικού αρχηγού ο οποίος καταγγέλλει ότι τα ΚΤΕΛ διενεργούν παράνομη μεταφορά μεταναστών».

«Δεν υπάρχει δρομολόγιο για σκουρόχρωμους υπάρχει δρομολόγιο στις 11μιση για όλους τους ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι δεν έχουν χαρτιά. Εμείς έχουμε πει πρώτοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και δεν μπορούμε να ελέγχουμε ταυτότητα. Δεν θέλει το προσωπικό μας να κάνει διαχωρισμό» κατέληξε.

Η ανακοίνωση – απάντηση της Αστυνομίας

Μετά τις αντιδράσεις για τα ρατσιστικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση στον διευθυντή των ΚΤΕΛ, που υποστήριξε ότι υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία να βάζουν τους αλλοδαπούς στο τελευταίο δρομολόγιο.

Με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή συναίνεσε σε διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης επιβατών.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, οι έλεγχοι γίνονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των περιοριστικών όρων που ισχύουν για πολίτες με «Υπηρεσιακά Σημειώματα», ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας.