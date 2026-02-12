ΕΛ.ΑΣ: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά» - Το χιουμοριστικό βίντεο για την Τσικνοπέμπτη - Real.gr

Τσικνοπέμπτη σήμερα και η αστυνομία στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με κεντρικό μήνυμα «Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά», η Ελληνική Αστυνομία αξιοποίησε την Τσικνοπέμπτη, για να στείλει ενημερωτικό και προληπτικό μήνυμα κατά των ναρκωτικών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν, για ζητήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, να επικοινωνούν σε 24ωρη βάση με τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και με τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις στην υπόλοιπη χώρα, μέσω του τριψήφιου αριθμού 109.

Όπως τονίζεται, η αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί βασική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έχει εκπονηθεί και υλοποιείται πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κεντρικό εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου.

🍖Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά!

🚭Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.

Ενημερώσου τώρα 👉https://t.co/VNbrb2vgSP pic.twitter.com/USDv1OyLgT — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 12, 2026



