Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εξάρθρωση σπείρας που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Real.gr

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ βίντεο από τη σημερινή πρωινή επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ