«Ελ. Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις από 20 λεπτά ως και 2 ώρες - Real.gr

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα. Συγκεκριμένα:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15 Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40 Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από ΝτόχαΟι επιβάτες είναι και πάλι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.



Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου υπήρξε ανακοίνωση από τον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσαν το απόγευμα της Παρασκευής ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται σε καθεστώς ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού και εξηγώντας με ποιον τρόπο αναγκάζονται να εργάζονται ολόκληρο το καλοκαίρι.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας.

Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος μας απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της ΥΠΑ και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της ΥΠΑ», αναφέρουν.

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εκφράζει την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ζητώντας από την διοίκηση της Υπηρεσίας και το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να ενσωματωθούν οι προτάσεις που οι ίδιοι έχουν καταθέσει.

Όπως επισημαίνουν οι Ελεγκτές «οι προτάσεις αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το νέο νόμο της ΥΠΑ», ενώ ζητούν να επιδειχθεί «η απαραίτητη εκτίμηση και ο σεβασμός στο έργο του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας».