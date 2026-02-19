ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας - Real.gr

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, κατά το διάστημα από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 23 Φεβρουάριου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Παρασκευή (20/2), από ώρα 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο (21/2) από ώρα 08:00 έως 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει από την Δευτέρα (23/2), από ώρα 15:00 έως 21:00.

