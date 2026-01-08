ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Real.gr

Quantcast
ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

17:55, 08/01/2026
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπήριες.

Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η οποία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας στον υπερσύνδεσμο:

https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

