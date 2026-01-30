Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά η γραμμή του 100 - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (30/01), καθώς το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης «έπεσε» μετά από τεχνική βλάβη.

Οι πολίτες καλούνται να παίρνουν το 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής (100), για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρων η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε.