ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε καπνικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία. Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε εικόνες: