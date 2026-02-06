Quantcast
ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr
real player

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού – Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες – ΕΙΚΟΝΕΣ

17:08, 06/02/2026
ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού – Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες – ΕΙΚΟΝΕΣ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε καπνικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία. Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε εικόνες:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό 

14:14 06/02
Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο Σμήναρχος

15:34 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

«Ιπποκράτειο: Ένοχος ο γιατρός που συνελήφθη για φακελάκι - Αυτή είναι η ποινή του

15:14 06/02
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

12:59 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02

Ροή Ειδήσεων

Ο Καναδάς και η Γαλλία ανοίγουν προξενεία στη Γροιλανδία

Ο Καναδάς και η Γαλλία ανοίγουν προξενεία στη Γροιλανδία

17:15 06/02
Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας – Νέο συλλαλητήριο μαζί με μαθητές στις 26 Φεβρουαρίου

17:14 06/02
ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για τη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού - Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλληφθέντες - ΕΙΚΟΝΕΣ

17:08 06/02
Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

Κασέτα ήχου από πρόβα του Όζι Όσμπορν ανακαλύφθηκε μετά από 46 χρόνια

17:00 06/02
Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής

16:45 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

16:30 06/02
Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

Πτολεμαΐδα: Μπήκε στο σχολείο ως πατέρας μαθητή και έκλεψε πορτοφόλι

16:15 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved