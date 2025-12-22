Πηγές ΕΛ.ΑΣ για αγροτικά μπλόκα: Δεν κλείνει κανένας δρόμος χωρίς λόγο - Real.gr

Αστυνομικές πηγές απαντούν στα πυρά των αγροτών που υποστηρίζουν ότι η ΕΛΑΣ είναι αυτή που κλείνει τους δρόμους και όχι οι ίδιοι.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ σε πολλά σημεία του εθνικού δικτύου που υπάρχουν αγροτικά μπλόκα η διέλευση είναι μπλοκαρισμένη για όλους. Οι αγρότες κατηγορούν την ΕΛΑΣ ότι εκείνοι δεν έχουν κλείσει κανέναν δρόμο παρατάσσουν απλά αριστερά-δεξιά τα τρακτέρ τους και εκείνη που κλείνει το δρόμο είναι η Αστυνομία.

Ωστόσο αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «η Αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο», παραπέμποντας σε εικόνες με παρατατεγμένα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του δρόμου που αφήνουν μικρούς διαδρόμους διέλευσης των οχημάτων, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν: «Με αυτή την κατάσταση προφανώς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα».